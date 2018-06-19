Україна поступилась РФ у фіналі Чемпіонату Європи з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Жіноча команда України у фіналі Чемпіонату Європи із фехтування на шаблях поступилась команді з РФ, передає УНН.
Відзначимо, що росіянки святкували перемогу із рахунком 45:30. Таким чином українкам дістались срібні нагороди турніру.
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Також додамо, що чоловіча команда РФ також здобула золото чемпіонату, здолавши команду Італії із рахунком 45:38.