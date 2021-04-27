Украина заняла 81 место в мировом рейтинге вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина занимает 81 место в рейтинге прививок от коронавирусной болезни. Об этом сказала генеральный директор директората развития цифровых преобразований здравоохранения Минздрава Мария Карчевич во время онлайн встречи "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19", передает корреспондент УНН.
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"Страна сейчас в рейтинге вакцинации, в рейтинге стран, по данным на вчера, занимает 81 место. ... Мы ожидаем с этой новой поставки вакцины AstraZeneca, что наши регионы, открыв более 2000 пунктов прививки, покажут новые мощности", - сказала Карчевич.
Детали
По ее словам, всего было сделано 539 133 прививок от начала компании с 24 февраля. В частности вакцинами AstraZeneca привито 472593 человек, CoronoVac - 38940 человек, Comirnaty производства Pfizer - 27600. На сегодняшний день более 300 бригад и 2000 пунктов прививок.
Представительница Минздрава сообщила, что лидером по количеству прививок является Киев, где с начала кампанции сделано 50897 прививок, меньше всегопривитых лиц в Черниговской области - 10276 человек.
Так, по данным Карчевич, сегодня на 5,6% больше привитых женщин, чем мужчин. Больше привитых лиц в возрасте 20-39 лет. На выходных в регионах проводится меньше прививок. Максимальное количество прививок, которое была произведено в течение дня, 19858 - в начале апреля.
Больше всего привито работников учреждений здравоохранения, которые не оказывают помощь больным ковид -12,75% прививок от всех целевых групп, для которых была проведена прививка.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине началась уже 13 апреля.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
Сегодня, 23 апреля, в Украину доставили еще более 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.