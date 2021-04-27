Україна посіла 81 місце у світовому рейтингу вакцинації від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна займає 81 місце в рейтингу щеплень від коронавірусної хвороби. Про це сказала генеральна директор директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич під час онлайн зустрічі “Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19”, передає корреспондент УНН.
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"Країна зараз в рейтингу вакцинації, в рейтингу країн, за даними на вчора, займає 81 місце. ... Ми очікуємо з цієї нової поставки вакцини AstraZeneca, наші регіони, відкривши понад 2 тисячі пунктів щеплення, покажуть нові потужності”, - сказала Карчевич.
Деталі
За її словами, усього було зроблено 539 133 щеплень від початку компанії з 24 лютого. Зокрема вакцинами AstraZeneca щеплено 472593 осіб, CoronoVac – 38940 осіб, Comirnaty виробництва Pfizer – 27600. На сьогодні більше 300 бригад та 2000 пунктів щеплень.
Представниця МОЗ повідомила, що лідером за кількістю щеплень є Київ, де з початку кампанції зроблено 50897 щеплень, найменше щеплених осіб в Чернігівській області – 10276 людей.
Так, за даними Карчевич, на сьогодні на 5,6% більше щеплених жінок, аніж чоловіків. Найбільше щеплених осіб віком 20-39 років. На вихідних в регіонах проводиться менше щеплень. Максимальна кількість щеплень, яка була зроблена протягом дня, 19858 - на початку квітня.
Найбільше щеплено працівників закладів охорони здоров’я, які не надають допомогу хворим на ковід -12,75% щеплень від усіх цільових груп, для яких було проведено щеплення.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні розпочалася вже 13 квітня.
Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз.
Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.
Сьогодні, 23 квітня, в Україну доставили ще понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.
В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.