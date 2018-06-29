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Украина несмотря на поражение пробилась во второй этап отбора к ЧМ-2019 по баскетболу

Украина несмотря на поражение пробилась во второй этап отбора к ЧМ-2019 по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 10979 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Анкаре на паркете местной арены, которая вмещает 10 400 зрителей, состоялся поединок пятого тура первого этапа отбора к чемпионату мира по баскетболу-2019 между сборными Турции и Украины, передает корреспондент УНН.

Настоящим лидером “желто-синих” в стартовые минуты стал центровой Вячеслав Кравцов, который выступал в прошлом сезоне именно в чемпионате Турции. Наш центровой забил все 6 очков сборной. Впоследствии под сирену дальний трехочковый положил в корзину турок Сергей Гладырь — 9:8.

Представитель “Монако” поймал кураж и через минуту еще дважды реализовал дальние попытки, выведя коллектив Евгения Мурзина вперед — 16:10. Рывком от Украинской 11:0 ознаменовалась концовка стартовой четверти — 28:15.

Досадные потери и плохая реализация от Украинской вызвали почти равный счет на табло 30:29. Далее у турок успешно провел вторую четверть форвард “Кливленд Кавальерс” Чеди Осман, который имел уже 20 очков и отправил команды на большой перерыв при результата 51:40 в пользу хозяев.

В следующей части баталии никакие попытки “сине-желтых” достать противника не были успешными — 66:80.

Статистика Украина: Гладырь 17 очков + 4 подбора + 3 передачи — 4 потери, Кравцов 13 + 5 подборов, Джетер 7 + 4 передачи + 3 перехвата, Конев 2 + 3 подбора, Бобров 2 + 4 подбора — 4 потери — старт, Лукашов 10 3 подбора 2 передачи, Зайцев 5, Пустовой 4 + 3 подбора, Мишула 3, Липовый 3.

По Турцию 21 балл забил игрок “Филадельфии” Фуркан Коркмаз, 20 добавил Осман, еще 13 Вилбекин.

Таким образом, Украина, Турция и Латвия по 3 победы в 5-ти матчах и досрочно пробились во второй этап отборочного турнира к ЧМ-2019. Швеция с 1 победой осталась за бортом.

Добавим также, решающая игра первого раунда пройдет в Киеве 1 июля в 16:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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