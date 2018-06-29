Україна попри поразку пробилася у другий етап відбору до ЧС-2019 з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. В Анкарі на паркеті місцевої арени, яка вміщує 10 400 глядачів, відбувся поєдинок п’ятого туру першого етапу відбору до чемпіонату світу з баскетболу-2019 між збірними Туреччини і України, передає кореспондент УНН.
Справжній лідером “жовто-блакитних” у стартові хвилини став центровий В’ячеслав Кравцов, який виступав минулий сезон саме в чемпіонаті Туреччини. Наш центровий забив усі 6 очок збірної. Згодом під сирену дальній триочковий поклав у кошик турків Сергій Гладир — 9:8.
Представник “Монако” спіймав кураж і за хвилину ще двічі реалізував дальні спроби, вивівши колектив Євгена Мурзіна вперед — 16:10. Ривком від українців 11:0 ознаменувалася кінцівка стартової чверті — 28:15.
Прикрі втрати та погана реалізація від українців спричинили майже рівний рахунок на табло 30:29. Далі у турків успішно провів другу чверть форвард “Клівленд Кавальєрс” Чеді Осман, який мав вже 20 очок і відправив команди на велику перерву за результату 51:40 на користь господарів.
У наступній частині баталії жодні спроби “синьо-жовтих” дістати супротивника не були успішними — 66:80.
Статистика Україна: Гладир 17 очок + 4 підбирання + 3 передачі — 4 втрати, Кравцов 13 + 5 підбирань, Джетер 7 + 4 передачі + 3 перехоплення, Конєв 2 + 3 підбирання, Бобров 2 + 4 підбирання — 4 втрати — старт, Лукашов 10 + 3 підбирання + 2 передачі, Зайцев 5, Пустовий 4 + 3 підбирання, Мішула 3, Липовий 3.
За Туреччину 21 бал забив гравець “Філадельфії” Фуркан Коркмаз, 20 додав Осман, ще 13 Вілбекін.
Таким чином, Україна, Туреччина і Латвія мають по 3 перемоги в 5-ти матчах і достроково пробилися до другого етапу відбіркового турніру до ЧС-2019. Швеція з 1 звитягою залишилась за бортом.
Додамо також, вирішальна гра першого раунду пройде в Києві 1-го липня о 16:00.