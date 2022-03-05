Украина превыше всего: Бердянск протестует против оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Жители временно оккупированного Бердянска вышли на митинг против российских оккупантов с украинскими флагами. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, пишет УНН.
Цитата
“Украинцы в оккупированном Бердянске вышли на митинг против рашистов. Пока россияне сидят дома и молчаливо "одобряют" продолжение войны”, - сообщили в Госспецсвязи.
Детали
На обнародованном видео видно, как сотни людей с государственными флагами скандируют “Украина превыше всего”.
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Как писал УНН, протестами и митингами встречают рашистських оккупантов в Мелитополе и Херсоне.