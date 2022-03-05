Украина превыше всего: Бердянск протестует против оккупантов

Цитата

“Украинцы в оккупированном Бердянске вышли на митинг против рашистов. Пока россияне сидят дома и молчаливо "одобряют" продолжение войны”, - сообщили в Госспецсвязи.

Детали

На обнародованном видео видно, как сотни людей с государственными флагами скандируют “Украина превыше всего”.

Ранее

Как писал УНН, протестами и митингами встречают рашистських оккупантов в Мелитополе и Херсоне.