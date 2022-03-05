Україна понад усе: Бердянськ протестує проти окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі тимчасово окупованого Бердянську вийшли на мітинг проти російських окупантів з українськими прапорами. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку, пише УНН.
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“Українці в окупованому Бердянськувийшли на мітинг проти рашистів. Поки росіяни сидять вдома і мовчазно «схвалюють» продовження війни”, - повідомили у Держспецзв'язку.
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На оприлюдненому відео видно як сотні людей з державними прапорами скандують “Україна понад усе”.
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Як писав УНН, протестами та мітингами зустрічають рашистських окупантів у Мелітополі та Херсоні.