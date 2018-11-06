Украина помилует десятки сепаратистов в обмен на 20 гражданских и военных украинцев - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская сторона на заседании гуманитарной группы Трехсторонней контактной группы в Минске в очередной раз подняла вопрос об освобождении заложников и политзаключенных из Украины, находящихся в РФ и на оккупированных землях. Об этом заявила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев - гражданских и военных, которые незаконно и годами содержатся в оккупированном Донбассе", - написала она.
Также, по словам Геращенко, украинская сторона обратилась к координатору ОБСЕ Тони Фришу относительно драматической судьбы подростков из Ясинуватой, которых боевики обещали отпустить еще 2 года назад, и которых до сих пор держат в донецком СИЗО.
Напомним, последний обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года. Из плена тогда освободили 74 заложника.
Как сообщал УНН, бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что изменений в вопросе освобождения украинских заложников не будет до президентских выборов.