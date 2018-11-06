Україна помилує десятки сепаратистів в обмін на 20 цивільних і військових українців - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська сторона на засіданні гуманітарної групи Тристоронньої контактної групи у Мінську вчергове підняла питання щодо звільнення заручників і політв‘язнів з України, утримуваних в РФ та на окупованих землях. Про це заявила у Facebook віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Українська сторона сьогодні ще раз звернулася з вимогою до представників РФ негайно надати офіційну відповідь на пропозицію передати їм 23 злочинців-росіян в обмін на політв‘язнів Кремля. Також ми готові помилувати кілька десятків сепаратистів в обмін на 20 українців-цивільних і військових, які незаконно й роками утримуються на окупованому Донбасі”, — написала вона.
Також, за словами Геращенко, українська сторона звернулась до координатора ОБСЄ Тоні Фріша щодо драматичної долі підлітків з Ясинуватої, яких бойовики обіцяли відпустити ще 2 роки тому, і яких досі тримають в донецькому СІЗО.
Нагадаємо, останній обмін для звільнення українських заручників на Донбасі відбувся 27 грудня 2017 року. З полону тоді звільнили 74 заручників.
Як повідомляв УНН, колишній представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма вважає, що змін у питанні звільнення українських заручників не буде до президентських виборів.