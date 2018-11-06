Україна помилує десятки сепаратистів в обмін на 20 цивільних і військових українців - Геращенко

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська сторона на засіданні гуманітарної групи Тристоронньої контактної групи у Мінську вчергове підняла питання щодо звільнення заручників і політв‘язнів з України, утримуваних в РФ та на окупованих землях. Про це заявила у Facebook віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.