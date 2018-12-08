Украина планирует завершить переговоры о безвизовых с Южной Кореей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется во время визита в Южную Корею завершить обсуждение безвизового режима со страной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.
“Мы на пороге важных решений”, — сказал он и сообщил о намерениях “прийти к финишной этапа обсуждения решения о безвизовых между Украиной и Южной Кореей”.
Председатель ВР добавил, что заключение безвизовых между Украиной и Южной Кореей важно.
“Южная Корея сегодня — это одна из самых динамичных экономик в мире и входит в двадцатку наиболее эффективных мировых экономик. Важно, чтобы Украина могла иметь безвизовый режим и с Южной Кореей”, — подчеркнул политик.
Как сообщал УНН, Украина со 2 ноября, получила безвизовый режим с Катаром.