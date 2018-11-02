Українці відсьогодні можуть літати до Катару без віз
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Україна з п'ятниці, 2 листопада, отримала безвізовий режим з Катаром. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС України.
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"Безвізовий режим з Катаром повноцінно запрацює з 2 листопада", - повідомили у міністерстві.
За інформацією МЗС, є певні обмеження для ввезення товарів на територію Катару. Це стосується цигарок (не більше 400 цигарок). Крім того, товари персонального вжитку, вартість яких не перевищує 3 тисячі катарських реалів (822 дол. США), не підлягають митному декларуванню та оподаткуванню, якщо вони не використовуватимуться з комерційною метою. Якщо вартість таких товарів перевищує вищезазначену суму або метою їхнього ввезення є комерція – ввізне мито становитиме 5% вартості товару.
Заборонено для ввозу до Катару: наркотики, алкогольні напої, легкозаймисті речовини, радіоактивні речовини, вибухові речовини, наркотики, товари з країн, імпорт з яких є заборонений, загальнозаборонені товари, на які розповсюджуються правила інтелектуальної власності, авторські права тощо.
Епідеміологічна ситуація в Катарі є безпечною. На території держави немає розповсюдження небезпечних інфекцій чи хвороб, додали у МЗС.
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До цього громадяни України могли відвідувати без візи 128 держав.
Як повідомляв УНН, Україна розпочала переговори про безвіз з 61 країною "білого шенгену".