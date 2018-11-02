Украинцы отныне могут летать в Катар без виз
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украина с пятницы, 2 ноября, получила безвизовый режим с Катаром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
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"Безвизовый режим с Катаром полноценно заработает со 2 ноября", - сообщили в министерстве.
По информации МИД, есть определенные ограничения для ввоза на территорию Катара. Это касается сигарет (не более 400 сигарет). Кроме того, товары персонального потребления, стоимость которых не превышает 3 тысяч катарских реалов (822 долл. США), не подлежат таможенному декларированию и налогообложению, если они не будут использоваться в коммерческих целях. Если стоимость таких товаров превышает вышеуказанную сумму или целью их ввоза является коммерция - ввозная пошлина составит 5% стоимости товара.
Запрещено для ввоза в Катар наркотики, алкогольные напитки, легковоспламеняющиеся вещества, радиоактивные вещества, взрывчатые вещества, наркотики, товары из стран, импорт из которых запрещен, общезапрещенные товары, на которые распространяются правила интеллектуальной собственности, авторские права и тому подобное.
Эпидемиологическая ситуация в Катаре является безопасной. На территории государства нет распространения опасных инфекций или болезней, добавили в МИД.
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До этого граждане Украины могли посещать без визы 128 государств.
Как сообщал УНН, Украина начала переговоры о безвизе с 61 страной "белого шенгена".