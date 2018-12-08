Україна планує завершити переговори про безвіз із Південною Кореєю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сподівається під час візиту до Південної Кореї завершити обговорення про безвіз з країною. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВР.
“Ми на порозі важливих рішень”, — сказав він і повідомив про наміри “прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною та Південною Кореєю”.
Голова ВР додав, що заключення безвізу між Україною та Південною Кореєю є важливим.
“Південна Корея на сьогодні — це одна із найбільш динамічних економік у світі і входить у двадцятку найбільш ефективних світових економік. Важливо, щоб Україна могла мати безвізовий режим і з Південною Кореєю”, — наголосив політик.
Як повідомляв УНН, Україна з 2 листопада, отримала безвізовий режим з Катаром.