Украина подписала программу кредитования малого и среднего бизнеса на 300 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Представители Министерства финансов Украины, Национального банка, Немецкого банка развития (KfW) и Немецко-Украинского фонда (НУФ) подписали новую программу поддержки малых и средних предприятий на 300 млн грн. Программа подписана в ходе Первого финансового ярмарке, передает корреспондент УНН.
Эта программа ставит за цель поддержать инвестиционные проекты малых и средних предприятий, производящих импортозамещающую продукцию.
В рамках программы предприятия смогут получать гривневые кредиты по более низким процентным ставкам на приобретение или модернизацию производственного оборудования и помещений, а также финансирование мероприятий по рекламе продукции на национальном и мировом рынках.
Стоимость кредитных средств в гривне для малых и средних предприятий составит около 17%.
Воспользоваться программой смогут предприятия, на которых работает не более 250 человек, которые имеют доход не более 10 млн евро в год и ведущих деятельность не менее 3 лет. Кроме того, предприятия должны быть доходными за последние четыре квартала и иметь положительную кредитную историю в банке.
Максимальный срок инвестиционного кредита - 6 лет, а кредита на пополнение оборотных средств - 2 года.
Приоритет будет предоставляться бизнесу в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, гостиничному и ресторанному бизнесу, а также компаниям, работающим в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.
Программа реализуется в рамках займа немецкого правительства Украины в размере 10 млн евро.
Как сообщал УНН, в Нацбанке видят потенциал в кредитовании малого и среднего бизнеса.