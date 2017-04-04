Україна підписала програму кредитування малого і середнього бізнесу на 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Представники Міністерства фінансів України, Національного банку, Німецького банку розвитку (KfW) та Німецько-Українського фонду (НУФ) підписали нову програму підтримки малих та середніх підприємств на 300 млн грн. Програма підписана в ході Першого фінансового ярмарку, передає кореспондент УНН.
Ця програма має на меті підтримку інвестиційних проектів малих та середніх підприємств, які виробляють імпортозамінну продукцію.
В рамках програми підприємства зможуть отримувати гривневі кредити за нижчими відсотковими ставками на придбання чи модернізацію виробничого обладнання і приміщень, а також фінансування заходів з реклами продукції на національному і світовому ринках.
Вартість кредитних коштів в гривні для малих та середніх підприємств становитиме близько 17%.
Скористатися програмою зможуть підприємства , на яких працює не більше 250 осіб, які мають дохід не більше 10 млн євро в рік і які ведуть діяльність не менше 3 років. Крім того, підприємства мають бути дохідними за останні чотири квартали і мати позитивну кредитну історію у банку.
Максимальний термін інвестиційного кредиту — 6 років, а кредиту на поповнення обігових коштів — 2 роки.
Пріоритет надаватиметься бізнесу у сфері сільського господарства, переробної промисловості, готельному і ресторанному бізнесу, а також компаніям, які працюють в сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики.
Програма реалізовується в рамках позики німецького уряду Україні в розмірі 10 млн євро.
Як повідомляв УНН, у Нацбанку бачать потенціал у кредитуванні малого та середнього бізнесу.