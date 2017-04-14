Украина подписала меморандум по развитию технологии Blockchain в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины и американская компания Bitfury - мировой лидер развития blockchain - подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook, передает УНН.
"Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины и американская компания Bitfury - мировой лидер развития blockchain - подписали меморандум о сотрудничестве. Им предусмотрено привлечение передового опыта американской компании к созданию эффективной экосистемы для развития blockchain в Украине", - сообщил он.
По словам главы правительства, blockchain - это наиболее инновационная технология, "которая способна изменить все существующие процессы от государственного управления до банковской сферы".
"Технически - это современная технология децентрализованного хранения и защиты данных. Сегодня введение blockchain является приоритетом крупнейших банков мира и самых инновационных стран - Швеции, Эстонии, Дании и др. Для Украины это шанс тоже войти в число инновационных лидеров в Европе", - отметил Премьер.
Напомним, Президент П.Порошенко обсудил с премьером Эстонии привлечение опыта э-управления.