Україна підписала меморандум щодо розвитку технології Blockchain в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Державне агентство з питань електронного урядування України та американська компанія Bitfury - світовий лідер розвитку blockchain - підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook, передає УНН.
"Державне агентство з питань електронного урядування України та американська компанія Bitfury - світовий лідер розвитку blockchain - підписали меморандум про співпрацю. Ним передбачено залучення передового досвіду американської компанії до створення ефективної екосистеми для розвитку blockchain в Україні", - повідомив він.
Зі слів очільника уряду, blockchain - це найбільш інноваційна технологія, "що здатна змінити всі існуючи процеси від державного управління до банківської сфери".
"На технічному рівні - це сучасна технологія децентралізованого зберігання та захисту даних. Сьогодні запровадження blockchain є пріоритетом найбільших банків світу та найбільш інноваційних країн - Швеції, Естонії, Данії тощо. Для України це шанс теж увійти в число інноваційних лідерів у Європі", - зазначив Прем'єр.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко обговорив з прем’єром Естонії залучення досвіду е-урядування.