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Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса

Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса

Киев  •  УНН

 • 16941 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы "Артемида" по освоению Луны и Марса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины.

"Государственное космическое агентство Украины подписало соглашения в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космических агентствам других стран-участников программы. Таким образом, Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей касательно "Артемиды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе НАСА "Артемида", а именно:

▪️ мирное исследование: все мероприятия, проводимые по программе "Артемида", должны осуществляться в мирных целях;
▪️ прозрачность: подписанты должны осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;
▪️ совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;
▪️ экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы "Артемида" в контексте соглашения о спасении;
▪️ регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участником конвенции о регистрации;
▪️ распространения научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы и др.

Напомним, директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн считает, что вероятность обнаружения следов жизни на Марсе в свете последних открытий увеличивается.

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