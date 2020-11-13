Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса

"Государственное космическое агентство Украины подписало соглашения в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космических агентствам других стран-участников программы. Таким образом, Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей касательно "Артемиды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе НАСА "Артемида", а именно:

▪️ мирное исследование: все мероприятия, проводимые по программе "Артемида", должны осуществляться в мирных целях;

▪️ прозрачность: подписанты должны осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;

▪️ совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;

▪️ экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы "Артемида" в контексте соглашения о спасении;

▪️ регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участником конвенции о регистрации;

▪️ распространения научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы и др.

Напомним, директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн считает, что вероятность обнаружения следов жизни на Марсе в свете последних открытий увеличивается.