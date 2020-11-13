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Україна підписала договір з NASA щодо спільного освоєння Місяця та Марсу

Україна підписала договір з NASA щодо спільного освоєння Місяця та Марсу

Київ • УНН

 • 16942 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Україна стала дев’ятою країною, яка підписала домовленості у рамках програми "Артеміда" щодо освоєння Місяця та Марсу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного космічного агентства України.

"Державне космічне агентство України підписало домовленості у рамках програми NASA "Артеміда" щодо принципів співпраці у цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів у мирних цілях та приєдналося до космічних агентств інших країн-учасників програми. Таким чином, Україна стала дев’ятою країною-підписантом домовленостей щодо "Артеміди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що домовленості містять набір принципів, якими керуватимуться держави-підписанти у рамках їхньої участі в програмі НАСА "Артеміда", а саме:

▪️ мирне дослідження: усі заходи, що проводяться за програмою "Артеміда", мають здійснюватись у мирних цілях;
▪️ прозорість: підписанти здійснюватимуть свою діяльність прозоро, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів;
▪️ сумісність: нації, які братимуть участь у програмі, будуть прагнути підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності;
▪️ екстрена допомога: підписанти зобов'язуються надавати допомогу особам, які постраждали у рамках реалізації програми "Артеміда" у контексті угоди про рятування;
▪️ реєстрація космічних об'єктів: будь-яка держава, яка бере участь в програмі, має бути учасницею конвенції про реєстрацію;
▪️ поширення наукових даних: підписанти зобов'язуються публічно оприлюднювати наукову інформацію, отриману в рамках реалізації програми та ін.

Нагадаємо, директор Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн вважає, що ймовірність виявлення слідів життя на Марсі у світлі останніх відкриттів збільшується.

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