Украина получит от Германии кредит в почти 215 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина и Федеративная Республика Германия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве на 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Сегодня состоялось торжественное подписание соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве. Это - рамочное соглашение, которое определяет перечень проектов, договоренности о финансировании которых правительством ФРГ достигнуто во время украинско-германских переговоров за период 2011-2019 годов. Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в размере до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности речь идет о проектах:
-
- в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенной энергосистему);
-
- поддержки малого и среднего предпринимательства;
-
- осуществления энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях (школы и детские сады);
-
- реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах.
-
"Кроме того, соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе - в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине", - указано в сообщении.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, подписанное сегодня соглашение создаст правовые предпосылки для ускоренной подготовки проектов и перехода к их внедрению. Также он выразил уверенность, что предложенная немецкой стороной новая модель подготовки проектов развития Украины, по которым достигнуты договоренности в 2011-2019 годах, будет способствовать упрощению процедуры заключения отдельных кредитных и грантовых контрактов.
"Таким образом Германия продолжает поддерживать главные реформы в сферах децентрализации, профессионального обучения и энергоэффективности", - сказала полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.
По словам Марченко, команда Минфина будет двигаться к подготовке соглашения к ратификации Верховной Радой Украины.
Напомним, УНН сообщал, что Германия выделит 1 млн евро на поддержку реформ в Украине.