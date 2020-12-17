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Україна отримає від Німеччини кредит у майже 215 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна та Федеративна Республіка Німеччина підписали угоду про фінансове співробітництво на 214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Україна отримає від Німеччини кредит у майже 215 млн євро

“Сьогодні відбулося урочисте підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво. Це – рамкова угода, яка визначає перелік проектів, домовленості щодо фінансування яких урядом ФРН досягнуто під час українсько-німецьких перемовин за період 2011-2019 років. Угодою передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів у обсязі до 214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для підтримки муніципалітетів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема йдеться про проекти:

  • у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до європейської об’єднаної енергосистеми);
  • підтримку малого та середнього підприємництва;
  • здійснення енергоефективних заходів у громадських будівлях (школи та дитячі садочки);
  • реконструкцію комунальної інфраструктури в регіонах.

“Окрім того, угодою передбачається надання до 40 млн євро на безоплатній та безповоротній основі – у формі грантів, з яких 30,5 млн євро буде спрямовано на покращення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні”, - вказано у повідомленні.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, підписана сьогодні угода створить правові передумови для прискореної підготовки проектів та переходу до їх впровадження. Також він висловив впевненість, що запропонована німецькою стороною нова модель підготовки проектів розвитку України, щодо яких досягнуто домовленостей у 2011-2019 роках, сприятиме спрощенню процедури укладення окремих кредитних та грантових договорів.

“У такий спосіб Німеччина продовжує підтримувати головні реформи у сферах децентралізації, професійного навчання та енергоефективності”, - сказала повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

За словами Марченка, команда Мінфіну рухатиметься до підготовки угоди до ратифікації Верховною Радою України.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Німеччина виділить 1 млн євро на підтримку реформ в Україні.

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