Украина получит две батареи ЗРК NASAMS - Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Противовоздушная оборона Украины получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Об этом в интервью Радио НВ сообщил представитель командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, передает УНН.
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«Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди», – отметил Юрий Игнат.
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Спикер ВС ВСУ отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано.
«Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов», – добавил спикер командования.
В то же время он отметил, что мощности производителей не безграничны и поставки систем ПВО NASAMS и IRIS-T в Украину – не быстрый процесс.
«Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам этого хотелось бы уже сегодня», – подчеркнул Игнат.
Дополнение
15 июля стало известно, что в Украину прибыли системы M270. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и добавил, что это "хорошая компания для HIMARS".