Україна отримає дві батареї ЗРК NASAMS - Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Протиповітряна оборона України отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, передає УНН.
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«Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають не багато країн світу і стоять за ним у черзі», – зазначив Юрій Ігнат.
Деталі
Речник ПС ЗСУ зазначив, що поки точна кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, не може бути оприлюднена.
«Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів», – додав спікер командування.
Водночас, він зазначив, що потужності виробників не безмежні та постачання систем ППО NASAMS та IRIS-T в Україну - не швидкий процес.
«Усе відбуватиметься, на жаль, поступово і не так швидко, як нам цього хотілося б вже сьогодні», – підкреслив Ігнат.
Доповнення
Минулої доби стало відомо, що до України прибули системи M270. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков і додав, що це "хороша компанія для HIMARS".