Украина получит 200 млн евро от Германии для поддержки переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина получит грант в 200 млн евро от Германии в рамках программы поддержки устойчивости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщают в правительстве, передает УНН.
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«Согласно достигнутым договоренностям, правительство Украины получит грант в размере 200 млн евро для покрытия расходов по выплате пособия на проживание ВПЛ. Средства поступят в Государственный бюджет Украины уже в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Детали
Так, министр финансов Украины Сергей Марченко провел рабочую встречу с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен. Во время встречи Марченко подписал соглашение с кредитным учреждением для восстановления (KfW), а также отдельное соглашение к грантовому соглашению в рамках программы по поддержанию устойчивости внутренне перемещенных лиц в Украине.
Марченко отметил, что 200 млн евро грантовых средств помогут правительству Украины и в дальнейшем поддерживать людей и семьи, которые в результате российской военной агрессии вынуждены были покидать свои дома и временно выехать в более безопасные регионы Украины.
Марченко отметил, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины от правительства ФРГ привлечено 1,5 млрд евро (с учетом гранта на 200 млн евро). Эти средства направлены на бюджетную поддержку первоочередных социальных расходов и расходов в сфере образования и здравоохранения, помощи ВПЛ, а также поддержку государственных программ по кредитованию малого и среднего бизнеса в Украине.
«Анка Фельдгузен заверила, что Германия и дальше будет поддерживать усилия Украины в борьбе с агрессором», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Германия передаст для Украины 350 генераторов.