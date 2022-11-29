Німеччина передасть для України 350 генераторів

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"На сьогодні уряд Німеччини надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури на суму близько 56 мільйонів євро та надає понад 350 генераторів", – сказав Гебештрайт.

Деталі

Також він наголосив, що Зеленський і Шольц обговорили підтримку України з боку Німеччини в контексті протиповітряної оборони й довгострокової відбудови.

Гебештрайт зазначив, що канцлер та президент України "домовилися продовжувати тісний та конструктивний обмін думками та залишатися у тісному контакті".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зідзвонився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і обговорив з ним співпрацю для захисту України від російського ракетного терору.

Нагадаємо

Німеччина планує продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.