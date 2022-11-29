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Німеччина передасть для України 350 генераторів

Німеччина передасть для України 350 генераторів

Київ • УНН

 • 1014514 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. За підсумками телефонних перемовин президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца німецький уряд заявив про передання для України додаткових 350 генераторів. Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штефен Гебештрайт, пише УНН.

 

Цитата

"На сьогодні уряд Німеччини надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури на суму близько 56 мільйонів євро та надає понад 350 генераторів", – сказав Гебештрайт.

Деталі

Також він наголосив, що Зеленський і Шольц обговорили підтримку України з боку Німеччини в контексті протиповітряної оборони й довгострокової відбудови.

Гебештрайт зазначив, що канцлер та президент України "домовилися продовжувати тісний та конструктивний обмін думками та залишатися у тісному контакті".

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зідзвонився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і обговорив з ним співпрацю для захисту України від російського ракетного терору.

Нагадаємо 

Німеччина планує продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

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