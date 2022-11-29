Зеленський обговорив з Шольцем захист України від ракетного терору рф

Цитата

"Провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Подякував за підтримку ініціативи Grain From Ukraine. Також обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору", - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

У Бухаресті стартує саміт голів МЗС країн НАТО. Від нинішньої зустрічі в Бухаресті очікують оголошення нових зобов’язань допомоги Україні пальним, генераторами, медичними препаратами й устаткуванням, а також зимовим спорядженням для українських військових. У Вашингтоні повідомили, що Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосить значний пакет допомоги для української енергосистеми.

Виступаючи перед журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО, голова МЗС Литви Ландсбергіс сказав, що Україні потрібна "протиповітряна та протиракетна оборона".