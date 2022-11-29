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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У НАТО "не закінчуються" танки - голова МЗС Литви

У НАТО "не закінчуються" танки - голова МЗС Литви

Київ • УНН

 • 903883 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У НАТО "не закінчуються" танки, заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, спростовуючи заяви про те, що Альянсу не вистачає танків, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Виступаючи перед журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті у Румунії у вівторок, Ландсбергіс сказав, що Україні потрібна "протиповітряна та протиракетна оборона".

"Все, що у нас є, потрібно відправити негайно", - сказав він.

"У НАТО не вичерпуються ні танки, ні танкові боєприпаси", - додав міністр закордонних справ Литви.

Визнавши, що можуть виникнути "труднощі" з постачанням інших боєприпасів, Ландсбергіс заявив, що країни НАТО "переважно мають практично необмежену кількість боєприпасів для основних бойових танків".

Доповнення

The New York Times у статті про вичерпання запасів озброєння днями писало з посиланням на джерело в НАТО, що малі країни-члени нібито вичерпали свій потенціал, а 20 із 30 членів НАТО "значно вичерпали".

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