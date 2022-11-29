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В НАТО "не заканчиваются" танки - глава МИД Литвы

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В НАТО "не заканчиваются" танки, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, опровергая заявления о том, что Альянсу не хватает танков, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Выступая перед журналистами перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте в Румынии во вторник, Ландсбергис сказал, что Украине нужна "противовоздушная и противоракетная оборона".

"Все, что у нас есть, нужно отправить немедленно", – сказал он.

"У НАТО не иссякают ни танки, ни танковые боеприпасы", - добавил министр иностранных дел Литвы.

Признав, что могут возникнуть "трудности" с поставкой других боеприпасов, Ландсбергис заявил, что страны НАТО "преимущественно имеют практически неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков".

Дополнение

The New York Times в статье о истощении запасов вооружения на днях писало со ссылкой на источник в НАТО, что небольшие страны-члены якобы исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО "значительно исчерпали".

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