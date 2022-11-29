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Германия передаст для Украины 350 генераторов

Германия передаст для Украины 350 генераторов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. По итогам телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца немецкое правительство заявило о передаче для Украины дополнительных 350 генераторов. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефен Гебештрайт, пишет УНН.

 

Цитата

"На сегодняшний день правительство Германии предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму около 56 миллионов евро и предоставляет более 350 генераторов", – сказал Гебештрайт.

Детали

Также он подчеркнул, что Зеленский и Шольц обсудили поддержку Украины со стороны Германии в контексте противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления.

Гебештрайт отметил, что канцлер и президент Украины "договорились продолжать тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте".

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил с ним сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора.

Напомним 

Германия планирует продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

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