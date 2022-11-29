Германия передаст для Украины 350 генераторов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По итогам телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца немецкое правительство заявило о передаче для Украины дополнительных 350 генераторов. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефен Гебештрайт, пишет УНН.
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"На сегодняшний день правительство Германии предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму около 56 миллионов евро и предоставляет более 350 генераторов", – сказал Гебештрайт.
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Также он подчеркнул, что Зеленский и Шольц обсудили поддержку Украины со стороны Германии в контексте противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления.
Гебештрайт отметил, что канцлер и президент Украины "договорились продолжать тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте".
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил с ним сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора.
Напомним
Германия планирует продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.