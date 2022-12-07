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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна отримає 200 млн євро від Німеччини для підтримки переселенців

Україна отримає 200 млн євро від Німеччини для підтримки переселенців

Київ • УНН

 • 1404570 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна отримає грант на 200 млн євро від Німеччини в межах програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляють в уряді, передає УНН.

Цитата

«Відповідно до досягнутих домовленостей уряд України отримає грант в обсязі 200 млн євро для покриття витрат з виплати допомоги на проживання ВПО. Кошти надійдуть до Державного бюджету України вже найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч з послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі Марченко підписав угоду з кредитною установою для відбудови (KfW), а також окрему угоду до грантової угоди в межах програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Марченко зазначив, що 200 млн євро грантових коштів допоможуть уряду України і надалі підтримувати осіб та сім’ї, які в результаті російської військової агресії вимушені були залишати свої домівки та тимчасово виїхати в більш безпечні регіони України.

Марченко відзначив, що з початку повномасштабної збройної агресії рф проти України від уряду ФРН залучено 1,5 млрд євро (з урахуванням гранту на 200 млн євро). Ці кошти спрямовано на бюджетну підтримку першочергових соціальних видатків та видатків у сфері освіти і охорони здоров’я, допомоги ВПО, а також підтримку державних програм з кредитування малого та середнього бізнесу в Україні.

«Анка Фельдгузен запевнила, що Німеччина і надалі буде підтримувати зусилля України у боротьбі з агресором», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Німеччина передасть для України 350 генераторів.

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