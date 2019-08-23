Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча

"Вчера, 22 августа 2019 посол Новой Зеландии в Украине по совместительству Мэри Терстон обратилась в МИД Украины с просьбой принять все законные меры для предупреждения распространения ("манифеста" обвиняемого в стрельбе в Крайстчерче - ред.) и изъятия (его - ред.) из продажи в случае, если такой факт будет установлен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что учитывая возможный негативный эффект от появления указанной информации на международный имидж Украины и украинско-новозеландские отношения, МИД в тот же день (22 августа 2019) обратилось в МВД и СБУ Украины с просьбой подтвердить или опровергнуть факт распространения на территории нашего государства печатных переводов на украинский язык так называемого "манифеста" Брентона Тарранта для дальнейшего реагирования и информирования новозеландской стороны.

"Учитывая, что Украина была одной из первых стран, которые решительно осудили теракт в Крайстчерч, и подчеркивает неизменность своей солидарности с дружественным народом Новой Зеландии. Украинская сторона с беспокойством воспринимает появление информации о распространении в Украине подобных материалов. Уверены, в украинском обществе не должно быть места расизму, неонацизму и религиозной ненависти", - отмечается в ответе.

Напомним, стрелок с Крайстчерча был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли 50 человек.



