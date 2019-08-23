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Україна отримала запит від Нової Зеландії через "маніфест" стрілка з Крайстчерча

Україна отримала запит від Нової Зеландії через "маніфест" стрілка з Крайстчерча

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України отримало запит від Нової Зеландії через продаж "маніфесту" обвинуваченого в стрільбі в Крайстчерчі. Про це журналісту УНН повідомила пресслужба МЗС у відповідь на запит.

“Вчора, 22 серпня 2019 року посол Нової Зеландії в Україні за сумісництвом Мері Терстон звернулася до МЗС України з проханням вжити усіх законних заходів задля попередження розповсюдження („маніфесту“ обвинуваченого в стрільбі в Крайстчерчі — ред.) та вилучення (його — ред.) з продажу у разі, якщо такий факт буде встановлено”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що враховуючи можливий негативний ефект від появи зазначеної інформації на міжнародний імідж України та українсько-новозеландські відносини, МЗС того ж дня (22 серпня 2019 р.) звернулося до МВС та СБУ України з проханням підтвердити або спростувати факт розповсюдження на території нашої держави друкованих перекладів українською мовою так званого “маніфесту” Брентона Тарранта для подальшого реагування та інформування новозеландської сторони.

“Враховуючи, що Україна була однією з перших країн, які рішуче засудили теракт у Крайстчерч, та наголошує на незмінності своєї солідарності з дружнім народом Нової Зеландії. Українська сторона із занепокоєнням сприймає появу інформації про розповсюдження в Україні подібних матеріалів. Переконані, в українському суспільстві не повинно бути місця расизму, неонацизму та релігійній ненависті”, — зазначається у відповіді.

Нагадаємо, стрілок з Крайстчерча був заарештований 15 березня. Його обвинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчерчі, де на той момент перебували сотні людей. У результаті атаки загинули 50 людей.

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