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Украина получила от ЕС второй транш макрофина в 600 млн евро

Киев • УНН

 • 20189 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина в понедельник, 25 октября, получила 2-й транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, сообщили в Минфине, пишет УНН.

Украина получила от ЕС второй транш макрофина в 600 млн евро

Цитата:

"Сегодня, 25 октября, Украина получила от Европейского Союза 2-й транш в рамках пятой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 600 млн евро", - сообщили в ведомстве.

По данным Минфина, кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036-го.

Куда пойдут деньги

"Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины", - указали в министерстве.

Комментарии из правительства

"Мы благодарны партнерам из ЕС за длительную поддержку нашей страны на пути экономического развития и проведения ключевых реформ. Украинская сторона выполнила согласованные сторонами условия программы макрофинансовой помощи, что позволило привлечь указанную ссуду. Мы продолжаем активную работу для обеспечения макрофинансовой стабильности государства и внедрения структурных реформ", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Транш в 600 млн евро от ЕС - это свидетельство положительной оценки реформ в Украине. Наше эффективное сотрудничество с ЕС, МВФ, Всемирным банком и другими международными партнерами позволяют реализовать амбициозные проекты и продолжить масштабную модернизацию Украины для роста экономики и поддержки граждан", - отметил в комментарии по этому поводу Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Благодарен Валдису Домбровскису, Жозепу Боррелю и их командам за предоставление 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине. Высоко ценим поддержку Евросоюза, которая способствует экономической и финансовой стабильности Украины в сложные времена пандемии COVID-19", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что основным условием для получения указанного 2-го транша была реализация структурных реформ в сферах управления государственными финансами, надлежащего управления и верховенства права, улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и государственных предприятий.

Справка

В июле 2020 года Украина и ЕС был подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации "исключительной" (пятой по счету) программы макрофинансовой помощи в размере до 1,2 млрд евро. В декабре 2020 года Украина получила от ЕС 1-й транш номинальной стоимостью 600 млн евро. ЕС принял решение выделить Украине второй транш макрофина в сентябре.

С учетом полученных средств, общая сумма кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в течение 2014-2021 годов, достигла 5,01 млрд евро.

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