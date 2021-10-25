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Україна отримала від ЄС другий транш макрофіну у 600 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна у понеділок, 25 жовтня, отримала 2-й транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 600 млн євро, повідомили у Мінфіні, пише УНН.

Україна отримала від ЄС другий транш макрофіну у 600 млн євро

Цитата:

"Сьогодні, 25 жовтня, Україна отримала від Європейського Союзу 2-й транш в рамках п’ятої програми макрофінансової допомоги ЄС номінальним обсягом 600 млн євро", - повідомили у відомстві.

За даними Мінфіну, кредит надано у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,250% з терміном погашення у квітні 2036 року.

Куди спрямують гроші

"Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб та зменшення фінансового навантаження на бюджет України", - вказали у міністерстві.

Коментарі з уряду

"Ми вдячні партнерам із ЄС за тривалу підтримку нашої країни на шляху економічного розвитку та проведення ключових реформ. Українська сторона виконала узгоджені сторонами умови програми макрофінансової допомоги, що дозволило залучити зазначену позику. Ми продовжуємо активну роботу для забезпечення макрофінансової стабільності держави та впровадження структурних реформ", – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Транш у 600 млн євро від ЄС — це свідчення позитивної оцінки реформ в Україні. Наша ефективна співпраця з ЄС, МВФ, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами дозволяють реалізувати амбітні проекти й продовжити масштабну модернізацію України для зростання економіки та підтримки громадян", - відзначив у коментарі з цього приводу Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вдячний Валдісу Домбровскісу, Жозепу Боррелю та їхнім командам за надання 600 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги ЄС Україні. Високо цінуємо підтримку Євросоюзу, яка сприяє економічній і фінансовій стабільності України в складні часи пандемії COVID-19", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що основною умовою для отримання зазначеного 2-го траншу була реалізація структурних реформ у сферах управління державними фінансами, належного урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ та державних підприємств.

Довідково

У липні 2020 року Україною та ЄС було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації “виняткової” (п’ятої за ліком) програми макрофінансової допомоги обсягом до 1,2 млрд євро. У грудні 2020 року Україна отримала від ЄС 1-й транш номінальною сумою 600 млн євро. ЄС ухвалив рішення надати Україні другий транш макрофіну у вересні.

З урахуванням отриманих коштів, загальна сума кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною у межах реалізації п’яти програм макрофінансової допомоги протягом 2014-2021 років, сягнула 5,01 млрд євро.

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