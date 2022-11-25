Украина получила от США в этом году 13 млрд долларов прямой бюджетной поддержки

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«Благодарны США за выделение 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки. Они также пойдут на выполнение государством своих социальных обязательств перед украинцами. В общей сложности от американских партнеров в этом году мы уже получили 13 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогают нам укрепить экономику и обеспечить предоставление основных государственных услуг», – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина благодарна Канаде за выпуск пятилетних облигаций Ukraine sovereignty bonds на сумму 500 млн канадских долларов.

«Их реализация поможет нам профинансировать первоочередные расходы, в частности, социальные. Важно, что каждый может приобщиться к поддержке нашего государства, приобретя ценные бумаги. Такой инструмент является эффективным и ярким проявлением международной солидарности с Украиной, - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Объем военной помощи, которую Украине предоставили США с начала полномасштабного вторжения россии, превысил 20 миллиардов долларов.