Україна отримала від США цьогоріч 13 млрд доларів прямої бюджетної підтримки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна загалом отримала від американських партнерів цьогоріч 13 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Вдячні США за виділення 4,5 млрд доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки. Вони також підуть на виконання державою своїх соціальних зобов’язань перед українцями. Загалом від американських партнерів цьогоріч ми вже отримали 13 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Ці кошти допомагають нам зміцнити економіку та забезпечити надання основних державних послуг», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що Україна вдячна Канаді за випуск п'ятирічних облігацій Ukraine sovereignty bonds на суму 500 млн канадських доларів.
«Їх реалізація допоможе нам профінансувати першочергові видатки, зокрема, соціальні. Важливо, що кожен може долучитися до підтримки нашої держави, придбавши цінні папери. Такий інструмент є ефективним і яскравим проявом міжнародної солідарності з Україною», - сказав Шмигаль.
Доповнення
Обсяг військової допомоги, яку Україні надали США з початку повномасштабного вторгнення росії, перевищив 20 мільярдів доларів.