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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина получила от стран ЕС почти 50 млрд евро помощи - глава Евросовета

Киев • УНН

 • 426922 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Украина получила от стран Европейского Союза почти 50 миллиардов евро помощи. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает УНН со ссылкой на сайт ЕС.

Украина получила от стран ЕС почти 50 млрд евро помощи - глава Евросовета

Цитата

«Впервые в истории мы предоставили Украине летальное военное вооружение через наш Европейский фонд мира всего через несколько часов после начала войны. На сегодняшний день мы достигли более 3 миллиардов евро в дополнение к огромным военным взносам наших государств-членов. С самого первого дня мы поддерживали народ Украины, оказывая мощную военную, финансовую, дипломатическую и политическую поддержку. ЕС и его страны-члены внесли почти 50 миллиардов евро. помощи», - рассказал Мишель.

Дополнение

Украина получила самый большой уровень помощи от США – 410 млрд грн. 390 млрд грн предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком.

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