Украина получила от стран ЕС почти 50 млрд евро помощи - глава Евросовета

Цитата

«Впервые в истории мы предоставили Украине летальное военное вооружение через наш Европейский фонд мира всего через несколько часов после начала войны. На сегодняшний день мы достигли более 3 миллиардов евро в дополнение к огромным военным взносам наших государств-членов. С самого первого дня мы поддерживали народ Украины, оказывая мощную военную, финансовую, дипломатическую и политическую поддержку. ЕС и его страны-члены внесли почти 50 миллиардов евро. помощи», - рассказал Мишель.

Дополнение

Украина получила самый большой уровень помощи от США – 410 млрд грн. 390 млрд грн предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком.