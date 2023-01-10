Украина получила от стран ЕС почти 50 млрд евро помощи - глава Евросовета
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Украина получила от стран Европейского Союза почти 50 миллиардов евро помощи. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает УНН со ссылкой на сайт ЕС.
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«Впервые в истории мы предоставили Украине летальное военное вооружение через наш Европейский фонд мира всего через несколько часов после начала войны. На сегодняшний день мы достигли более 3 миллиардов евро в дополнение к огромным военным взносам наших государств-членов. С самого первого дня мы поддерживали народ Украины, оказывая мощную военную, финансовую, дипломатическую и политическую поддержку. ЕС и его страны-члены внесли почти 50 миллиардов евро. помощи», - рассказал Мишель.
Дополнение
Украина получила самый большой уровень помощи от США – 410 млрд грн. 390 млрд грн предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком.