Україна отримала від країн ЄС майже 50 млрд євро допомоги – голова Євроради

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«Вперше в історії ми надали Україні летальне військове озброєння через наш Європейський фонд світу лише за кілька годин після початку війни. На сьогодні ми досягли понад 3 мільярди євро на додаток до величезних військових внесків наших держав-членів. З першого дня ми підтримували народ України, надаючи потужну військову, фінансову, дипломатичну та політичну підтримку. ЄС та його країни-члени внесли майже 50 мільярдів євро допомоги», - розповів Мішель.

Доповнення

Україна отримала найбільший рівень допомоги від США – 410 млрд грн. 390 млрд грн надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком.