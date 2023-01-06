Самый высокий уровень финансовой помощи Украина получила от США – Шмыгаль

Цитата

«Если говорить о наибольшем уровне помощи, то 410 млрд грн предоставили Соединенные Штаты. 390 млрд грн предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком. 88 млрд грн было получено от МВФ, 60 млрд грн от Канады, 35 млрд грн от Великобритании, 34 млрд грн от Всемирного банка, 17 млрд грн от Японии», – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что также были и другие суммы от многих партнеров.

«Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Мы профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя», - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что за счет выпуска военных облигаций было получено около 600 млрд грн.

«Мы благодарны гражданам и бизнесу, которые покупали эти облигации, и тем самым инвестировали в сильную армию и устойчивое государство», – отметил Шмыгаль.

Дополнение

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. В частности, он будет включать около 50 миллиардов долларов помощи Украине.