Найбільший рівень фінансової допомоги Україна отримала від США - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Україна отримала найбільший рівень допомоги від США - 410 млрд грн. 390 млрд грн надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
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«Якщо говорити про найбільший рівень допомоги, то 410 млрд грн надали Сполучені Штати. 390 млрд грн надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком. 88 млрд грн було отримано від МВФ, 60 млрд грн від Канади, 35 млрд грн від Великої Британії, 34 млрд грн від Світового банку, 17 млрд грн від Японії», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що також були й інші суми від багатьох партнерів.
«Ми вдячні урядам та народам всіх країн, які минулого року підтримували Україну фінансово. Завдяки цьому ми не затримували на жоден день ані пенсії, ані соціальні виплати, ані зарплати вчителям чи лікарям. Ми профінансували всі ці видатки в повному обсязі й вчасно», - сказав Шмигаль.
Окрім того, він повідомив, що за рахунок випуску військових облігацій було отримано майже 600 млрд грн.
«Ми вдячні громадянам та бізнесу, які купували ці облігації, і тим самим інвестували у сильну армію та стійку державу», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Президент США Джо Байден підписав проєкт оборонного бюджету на 2023 фінансовий рік. Зокрема, він включатиме близько 50 мільярдів доларів допомоги Україні.