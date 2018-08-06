Украина получила право провести ЧЕ-2019 по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украина получила право провести чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
"Европейская лига плавания LEN предоставила Украине право проведения чемпионата Европы-2019 по прыжкам в воду", - говорится в сообщении.
Приблизительная дата проведения - август 2019 года. Соревнования состоятся в городе Киеве, в центре спорта "Лико".
Сообщается, что Украина проведет соревнования по прыжкам в воду международного уровня в третий раз подряд.
Напомним, в Киеве в июле состоялся чемпионат мира среди юниоров по прыжкам в воду.