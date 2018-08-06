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Україна отримала право провести ЧЄ-2019 зі стрибків у воду

Україна отримала право провести ЧЄ-2019 зі стрибків у воду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Україна отримала право провести чемпіонат Європи-2019 зі стрибків у воду. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.

“Європейська ліга плавання LEN надала Україні право проведення чемпіонату Європи-2019 зі стрибків у воду”, — йдеться у повідомленні.

Приблизна дата проведення — серпень 2019 року. Змагання відбудуться в місті Києві, в центрі спорту “Ліко”.

Повідомляється, що Україні проведе змагання зі стрибків у воду міжнародного рівня втретє поспіль.

Нагадаємо, у Києві в липні відбувся чемпіонат світу серед юніорів зі стрибків у воду.

Українські Національні Новини

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