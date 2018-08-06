Україна отримала право провести ЧЄ-2019 зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Україна отримала право провести чемпіонат Європи-2019 зі стрибків у воду. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
“Європейська ліга плавання LEN надала Україні право проведення чемпіонату Європи-2019 зі стрибків у воду”, — йдеться у повідомленні.
Приблизна дата проведення — серпень 2019 року. Змагання відбудуться в місті Києві, в центрі спорту “Ліко”.
Повідомляється, що Україні проведе змагання зі стрибків у воду міжнародного рівня втретє поспіль.
Нагадаємо, у Києві в липні відбувся чемпіонат світу серед юніорів зі стрибків у воду.