Украина получила две "бронзы" на соревнованиях по лыжной акробатике в Канаде

Детали

Сначала на третью ступеньку пьедестала взошла Анастасия Новосад, выполнив в суперфинале двойное сальто с тремя винтами на оценку 86,71. В шаге от пьедестала с суммой баллов 71,34 остановилась еще одна наша фристайлистка Ольга Полюк.

Впоследствии бронзовый почин коллеги по сборной поддержал Дмитрий Котовский, которому награду принес суперфинальный прыжок «винт-винт-два винта» и сумма баллов за него составила 120,81.

Отметим, что для Новосад это четвертая в целом и вторая индивидуальная медаль на Кубках мира. Котовский ранее на пьедестал этих престижных соревнований сходил лишь в командном первенстве.

Напомним

Украина завоевала первое "золото" на Всемирной зимней Универсиаде в США. Первое “золото” сборной Украины в американском Лейк-Плэсиде получил Михаил Харук.