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Украина получила 500 млн евро макрофина от ЕС

Киев • УНН

 • 590851 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщили в Министерстве финансов Украины, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, 14 декабря, Украина получила последний транш в рамках исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП) в размере 500 млн евро", - сообщили в ведомстве.

Детали

Как сообщается, эти кредитные средства будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета и будут способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине.

Общее финансирование по этой программе составляет 5 млрд евро.

“С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства помогли справиться с отрицательными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора. Благодарю коллег из ЕС за последовательную и системную поддержку Украины”, — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Дополнение

Первый транш в 2 млрд евро Украина получила в октябре 2022 года, второй транш в размере 2,5 млрд евро поступил в Госбюджет Украины в ноябре 2022 года.

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