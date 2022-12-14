Україна отримала 500 млн євро макрофіну від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, повідомили у Міністерстві фінансів України, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш в межах виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі 500 млн євро", - повідомили у відомстві.
Деталі
Як повідомляється, ці кредитні кошти будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.
Загальне фінансування за цією програмою становить 5 млрд євро.
“З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України”, — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Доповнення
Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року.