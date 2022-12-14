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Україна отримала 500 млн євро макрофіну від ЄС

Україна отримала 500 млн євро макрофіну від ЄС

Київ • УНН

 • 590853 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, повідомили у Міністерстві фінансів України, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш в межах виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі 500 млн євро", - повідомили у відомстві.

Деталі

Як повідомляється, ці кредитні кошти будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.

Загальне фінансування за цією програмою становить 5 млрд євро.

“З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України”, — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Доповнення

Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року.

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