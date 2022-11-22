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ЄС надав ще 2,5 млрд євро макрофіну Україні

ЄС надав ще 2,5 млрд євро макрофіну Україні

Київ • УНН

 • 582759 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Європейський Союз сьогодні надав ще 2,5 млрд євро для України, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

Цитата

"Єврокомісія надає ще 2,5 млрд євро для України", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Деталі

Президентка ЄК відзначила, що ЄС планує виділити 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів.

"Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосила європосадовиця.

Доповнення

20 вересня Рада ЄС схвалила додаткову макрофінансову допомогу Україні обсягом 5 млрд євро.

Цей транш є частиною пакету макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеного Європейською комісією 18 травня та схваленого Європейською радою 23-24 червня.

Перші 2 млрд євро з траншу у 5 мільярдів Україна отримала 18 жовтня.

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