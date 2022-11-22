ЄС надав ще 2,5 млрд євро макрофіну Україні

Цитата

"Єврокомісія надає ще 2,5 млрд євро для України", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Деталі

Президентка ЄК відзначила, що ЄС планує виділити 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів.

"Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосила європосадовиця.

Доповнення

20 вересня Рада ЄС схвалила додаткову макрофінансову допомогу Україні обсягом 5 млрд євро.

Цей транш є частиною пакету макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеного Європейською комісією 18 травня та схваленого Європейською радою 23-24 червня.

Перші 2 млрд євро з траншу у 5 мільярдів Україна отримала 18 жовтня.