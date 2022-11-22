ЕС предоставил еще 2,5 млрд евро макрофина Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Европейский Союз сегодня предоставил еще 2,5 млрд евро для Украины, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.
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"Еврокомиссия предоставляет еще 2,5 млрд евро для Украины", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
Детали
Президент ЕК отметила, что ЕС планирует выделить 18 млрд евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств.
"Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнула еврочиновник.
Дополнение
20 сентября Совет ЕС одобрил дополнительную макрофинансовую помощь Украине в размере 5 млрд евро.
Этот транш является частью пакета макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленного Европейской комиссией 18 мая и одобренного Европейским советом 23-24 июня.
Первые 2 млрд евро с транша в 5 миллиардов Украина получила 18 октября.