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Украина получила 200 млн евро кредита от Италии: куда направят деньги

Киев • УНН

 • 155562 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Италии. Деньги направят на зарплату учителям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, информирует УНН.

Украина получила 200 млн евро кредита от Италии: куда направят деньги

Детали

"15 августа 2022 года Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Итальянской Республики", – говорится в сообщении.

По условиям кредитного договора, деньги предоставили по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 лет).

"Полученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогов заведений общего среднего образования", – отметили в Минфине.

Добавим

Кредитный договор 5 августа подписали министр финансов Украины и министр экономики и финансов Италии.

Напомним

Как сообщал УНН 2 августа, Украина уже получила 1 млрд евро макрофина от ЕС.

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