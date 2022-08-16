Украина получила 200 млн евро кредита от Италии: куда направят деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Италии. Деньги направят на зарплату учителям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, информирует УНН.
Детали
"15 августа 2022 года Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Итальянской Республики", – говорится в сообщении.
По условиям кредитного договора, деньги предоставили по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 лет).
"Полученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогов заведений общего среднего образования", – отметили в Минфине.
Добавим
Кредитный договор 5 августа подписали министр финансов Украины и министр экономики и финансов Италии.
Напомним
Как сообщал УНН 2 августа, Украина уже получила 1 млрд евро макрофина от ЕС.