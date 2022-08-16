Україна отримала 200 млн євро кредиту від Італії: куди спрямують гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії. Гроші спрямують на зарплату вчителям. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, інформує УНН.
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"15 серпня 2022 року Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італійської Республіки", – ідеться у повідомленні.
За умовами кредитного договору, гроші надали за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту – 7,5 років).
"Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", – зазначили у Мінфіні.
Додамо
Кредитний договір 5 серпня підписали міністр фінансів України і міністр економіки та фінансів Італії.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН 2 серпня, Україна вже отримала 1 млрд євро макрофіну від ЄС.