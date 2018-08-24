Украина обжаловала в ВТО проигранный РФ спор об удобрениях
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО), которая признала незаконными антидемпинговые пошлины на ввоз в страну удобрений из России, сообщается на сайте ВТО, передает УНН.
В организации уточнили, что, как правило, решение по апелляциям в ВТО выносят в течении трех месяцев после регистрации жалобы.
В 2014 году Украина на пять лет ввела антидемпинговые пошлины на ввоз удобрений из России. Изначально ограничения касались только аммиачной селитры, тариф на которую установили на уровне 20,51 — 36,03%. В конце 2017 года Украина включила в список запрещенных к ввозу российских товаров сульфат аммония, который используют как азотисто-серное удобрение.
В 2015 Россия начала спор из-за антидемпинговых пошлин в ВТО, российская сторона заявила, что Украина прибегает к “энергокорректировкам” и “не учитывает при расчете себестоимости продукции из России цены на энергоносители, установленные на российском рынке”.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты поддержали позицию России в споре во Всемирной торговой организации по блокированию Москвой украинского транзита.